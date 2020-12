«Death to 2020» non è in streaming in Italia? Uscita e come vederlo (Di martedì 29 dicembre 2020) Alzi la mano chi moriva dalla voglia di sorridere (finalmente!) di un anno che ce ne ha fatte passare di ogni con Death to 2020 e non è riuscito a trovarlo dove doveva essere (su Netflix). Vedo una foresta di mani levate e un po' di disappunto, ma aspettiamo a lamentarci perché lo speciale natalizio firmato dagli ideatori di Black Mirror in cui una serie di super star (capitanate da Hugh Grant e Samuel L. Jackson) si finge una squadra di esperti a commento del peggio del 2020 (sempre che un meglio ci sia stato), c'è! Il mockumetary di cui tutti parlano era dato in Uscita per tutto il mondo il 27 dicembre, e così è stato: è disponibile anche per noi, come per altro recita il trailer su youtube, solo che non compare se navighi su Netflix in Italiano. Basta un piccolo gesto, però, per ... Leggi su gqitalia (Di martedì 29 dicembre 2020) Alzi la mano chi moriva dalla voglia di sorridere (finalmente!) di un anno che ce ne ha fatte passare di ogni contoe non è riuscito a trovarlo dove doveva essere (su Netflix). Vedo una foresta di mani levate e un po' di disappunto, ma aspettiamo a lamentarci perché lo speciale natalizio firmato dagli ideatori di Black Mirror in cui una serie di super star (capitanate da Hugh Grant e Samuel L. Jackson) si finge una squadra di esperti a commento del peggio del(sempre che un meglio ci sia stato), c'è! Il mockumetary di cui tutti parlano era dato inper tutto il mondo il 27 dicembre, e così è stato: è disponibile anche per noi,per altro recita il trailer su youtube, solo che non compare se navighi su Netflix inno. Basta un piccolo gesto, però, per ...

NetflixIT : La storia di un anno che non è ancora stata raccontata. Perché quell’anno è ancora in corso. Death to 2020, un ev… - indie_kid_2001 : Death To 2020 (2020), Dir. Al Campbell & Alice Mathias (Visto su Netflix) È un po’ una cagata però mi ha fatto ri… - NicoGallio : Oggi #FramingDeath è su @klub99it?? - MaGiKLauDe : RT @close1_: Tra le brutte sorprese del 2020 adesso possiamo annoverare anche un Charlie Brooker sottotono, se non innocuo. #DeathTo2020 è… - close1_ : Tra le brutte sorprese del 2020 adesso possiamo annoverare anche un Charlie Brooker sottotono, se non innocuo.… -