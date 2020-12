Dakar 2021 | Dakar 2021 | la startlist delle auto e tutti i partecipanti Toyota | Peugeot e Mini ai nastri di partenza

Leggi su oasport

(Di martedì 29 dicembre 2020) Manca sempre meno alladella 43^ edizione della. Sono oltre 500 le formazioni iscritte all’evento che ci apprestiamo a vivere dal 3 al 15 gennaio. Per la seconda volta nella storia la gara si disputerà in Arabia Saudita coned arrivo da Jeddah., a segno lo scorso anno,e Prodrive con ‘Hunter’ sono i quattro marchi che si contenderanno il successo tra le vetture. Carlos Sainz e Sébastien Loeb sono solo due dei tanti nomi di spicco di questa. I campioni del Mondiale Rally si rimettono in gioco nella ‘casa’ di Stéphane Peterhansel, tredici volte a segno trae moto. Gliveicoli iscritti alla manifestazione ...