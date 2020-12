Covid, studio su Wuhan: il numero di contagi 10 volte superiore ai dati ufficiali (Di martedì 29 dicembre 2020) Circa 500 mila residenti a Wuhan, la citt dove il Covid-19 si manifestato per la prima volta, potrebbero essere stati contagiati dalla malattia durante la prima ondata, un dato 10 volte superiore a ... Leggi su gazzettadelsud (Di martedì 29 dicembre 2020) Circa 500 mila residenti a, la citt dove il-19 si manifestato per la prima volta, potrebbero essere statiati dalla malattia durante la prima ondata, un dato 10a ...

