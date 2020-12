Covid: sanitario positivo va in caserma Cc, denunciato (Di martedì 29 dicembre 2020) BOLOGNA, 29 DIC - positivo al coronavirus, un operatore sanitario è uscito di casa per andare a fare un tampone di controllo ma lungo il tragitto si è fermato in una caserma dei Carabinieri per ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di martedì 29 dicembre 2020) BOLOGNA, 29 DIC -al coronavirus, un operatoreè uscito di casa per andare a fare un tampone di controllo ma lungo il tragitto si è fermato in unadei Carabinieri per ...

