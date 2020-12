Così i fotoni modificano le proprietà delle molecole

Leggi su corrierenazionale

(Di martedì 29 dicembre 2020) Metodi teorici accurati rivelano come ipossono modificare le: lo studio pubblicato sulla rivista Physical Review X Attraverso approcci teorici e computazionali innovativi, un team internazionale di ricercatori – per l’Italia della Scuola Normale Superiore (Sns) e dell’Istituto per i processi chimico-fisici del Cnr (Cnr-Ipcf) – ha svelato come il confinamento… L'articolo Corriere Nazionale.