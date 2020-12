Chievo-Venezia in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2020/2021 (Di martedì 29 dicembre 2020) Chievo-Venezia sarà visibile in tv: ecco di seguito la data, l’orario e le informazioni sulla diretta streaming del match della sedicesima giornata di Serie B 2020/2021. I padroni di casa, reduci da tre pareggi consecutivi, vogliono assolutamente tornare al successo per non perdere il treno playoff; il club lagunare, dal canto suo, non vince da tre partite e spera di ritrovare i tre punti per continuare a sognare in grande. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 21:00 di mercoledì 30 dicembre; la diretta tv sarà disponibile su RaiSport+HD, invece lo streaming sarà su Dazn. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 29 dicembre 2020)sarà visibile in tv: ecco di seguito la, l’e le informazioni sulladel match della sedicesima giornata di. I padroni di casa, reduci da tre pareggi consecutivi, vogliono assolutamente tornare al successo per non perdere il treno playoff; il club lagunare, dal canto suo, non vince da tre partite e spera di ritrovare i tre punti per continuare a sognare in grande. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 21:00 di mercoledì 30 dicembre; latv sarà disponibile su RaiSport+HD, invece losarà su Dazn. SportFace.

CRAPiemonteVA : #SerieBkt in campo anche il 30 Dicembre con l'#ae #Can Marco Serra di #Torino designato per Pescara - Cosenza. Impe… - Fantacalciok : Chievo – Venezia: diretta live, risultato in tempo reale - Calciodiretta24 : Chievo – Venezia: diretta live, risultato in tempo reale - PEFIORENTINA : Serie B Wednesday with Matchday 16 14.00 KO Pordenone v Reggiana Pescara v Cosenza Reggina v Cremonese Cittadell… - bennygiardina : Quell'anno Campilongo segnò 9 gol ben distribuiti su 4 partite: 5 al Lecce, 2 al Cosenza, 1 a Chievo e Venezia. Pra… -

Ultime Notizie dalla rete : Chievo Venezia Chievo-Venezia in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2020/2021 Sportface.it Chievo-Venezia in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2020/2021

La data, l'orario, la diretta tv e streaming di Chievo-Venezia, match valevole per la sedicesima giornata del campionato di Serie B 2020/2021 ...

I numeri danno ragione all’Empoli targato Dionisi

Impietoso il confronto con la squadra della passata stagione: sono ben nove i punti in più, l’attacco è il secondo del torneo e anche la difesa subisce meno ...

La data, l'orario, la diretta tv e streaming di Chievo-Venezia, match valevole per la sedicesima giornata del campionato di Serie B 2020/2021 ...Impietoso il confronto con la squadra della passata stagione: sono ben nove i punti in più, l’attacco è il secondo del torneo e anche la difesa subisce meno ...