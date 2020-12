Bonus auto elettriche 2021: a chi spetta e quanto vale (Di martedì 29 dicembre 2020) l’incentivo previsto per il 2021 dal governo e destinato alle vetture ecologiche In mezzo alle agevolazioni inserite nell’ultima Manovra fiscale da parte del governo spuntano anche quelle dedicate al mercato dell’auto per rilanciarlo in chiave ecologica. Ecco quindi il Bonus per coprire il 40% delle L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di martedì 29 dicembre 2020) l’incentivo previsto per ildal governo e destinato alle vetture ecologiche In mezzo alle agevolazioni inserite nell’ultima Manovra fiscale da parte del governo spuntano anche quelle dedicate al mercato dell’per rilanciarlo in chiave ecologica. Ecco quindi ilper coprire il 40% delle L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Annalis80790333 : RT @thepolifacts: Bonus ristrutturazioni edilizie Bonus elettrodomestici Bonus filtri acqua Bonus idrico Bonus mobili Bonus tv Bonus smartp… - kito_mhm : 2021, l'anno dei bonus: dalla casa all'auto passando per tv e smartphone - marcoapostoli : RT @marcocappato: L'UE può condizionare sui macro-obiettivi, ma nulla può per arginare le micro-porcate di una politica opaca e clientelare… - alvolante3 : Arriva il bonus auto elettrica fino al 40%, ecco a chi si rivolge - infoiteconomia : Tutti i bonus, dall’auto elettrica allo smartphone. E quanto c’è da aspettare per averli -