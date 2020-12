A Briatore non è bastata la lezione: assembramenti al Billlionaire di Dubai | VIDEO (Di martedì 29 dicembre 2020) Mentre l’Europa è in lockdown per le feste, c’è un posto dove le persone sono senza mascherine, le distanze non vengono rispettate e nei buffet chiunque può prendere il cibo senza sanificazione: si tratta del Billionaire di Dubai, il locale di Flavio Briatore. Due settimane fa l’imprenditore piemontese aveva inaugurato la stagione di eventi, in barba al Coronavirus. “Sono andato a Dubai per lavoro”, aveva candidamente raccontato sui social, “per l’apertura del nuovo concept Billionaire che tra l’altro sta riscuotendo un successo straordinario”. Il locale, come quello in Sardegna, era rimasto chiuso per via delle misure anti-contagio, ma ora prima della fine del 2020 e in occasione di Capodanno riapre. I VIDEO e le foto, postati lunedì 28 dicembre direttamente dalla pagina del Billionaire e dagli spettatori ... Leggi su tpi (Di martedì 29 dicembre 2020) Mentre l’Europa è in lockdown per le feste, c’è un posto dove le persone sono senza mascherine, le distanze non vengono rispettate e nei buffet chiunque può prendere il cibo senza sanificazione: si tratta del Billionaire di, il locale di Flavio. Due settimane fa l’imprenditore piemontese aveva inaugurato la stagione di eventi, in barba al Coronavirus. “Sono andato aper lavoro”, aveva candidamente raccontato sui social, “per l’apertura del nuovo concept Billionaire che tra l’altro sta riscuotendo un successo straordinario”. Il locale, come quello in Sardegna, era rimasto chiuso per via delle misure anti-contagio, ma ora prima della fine del 2020 e in occasione di Capodanno riapre. Ie le foto, postati lunedì 28 dicembre direttamente dalla pagina del Billionaire e dagli spettatori ...

