Weekend di Natale, controlli a tappeto sul litorale: ecco come è andata (Di lunedì 28 dicembre 2020) Anche nell'ultimo week-end dell'anno, quello di Natale nel quale l'Italia è entrata in zona rossa, sono proseguiti i controlli della Polizia di Stato per verificare il rispetto delle norme emanate dal DPCM per il contenimento del contagio da Covid-19. Gli agenti del commissariato di Civitavecchia, diretto da Paolo Guiso, come di consueto, hanno sviluppato un mirato servizio volto a verificare il rispetto delle regole sul divieto di assembramento e l'uso corretto delle mascherine da parte dei cittadini. I controlli si sono concentrati sui cittadini che, durante il fine settimana, hanno transitato presso il lungomare civitavecchiese e quello delle altre località del litorale, chi per attività sportiva chi per altra attività motoria, tra il 24 ed il 27 dicembre.

