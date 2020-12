Vaprio d’Adda Via Baraggia | ventenne sgozza la compagna e fugge con il figlioletto

Leggi su laprimapagina

(Di lunedì 28 dicembre 2020) I carabinieri hanno arrestato un italiano di 29 anni che ha accoltellato alla gola ladi 24 anni in via(Milano). Iled è fuggito con il loro figlio di 18 mesi. L’uomo è stato rintracciato quasi subito. Il ragazzo di 29 anni ha tentato dire la convivente con un coltello da cucina al culmine di una litigio lunedì mattina attorno alle 8:30. La donna è stata trasportata in ospedale a Melzo in fin di vita, mentre il piccolo sta bene. Dopo aver accoltellato la, ilha preso con sé il figlio piccolo ed è scappato lasciandola in gravissime condizioni. Sul posto sono subito intervenuti i medici del 118.