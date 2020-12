Roma, in 10 minuti tenta di violentare due donne al Tuscolano: i passanti lo bloccano (Di lunedì 28 dicembre 2020) In dieci minuti ha tentato di violentare due donne. È successo a Roma, al quartiere Tuscolano. L’uomo, un 28enne italiano, è stato bloccato dai passanti e arrestato dalla polizia, immediatamente allertata da alcuni testimoni. L’aggressore bloccato dai passanti I fatti si sono verificati il giorno della vigilia di Natale. Le urla delle donne hanno richiamato l’attenzione dei cittadini. Alcuni, affacciati alle finestre, hanno assistito alla scena e chiamato la polizia. Quando gli agenti sono arrivati sul posto hanno trovato una donna a terra e l’uomo trattenuto da alcuni passanti, che ne hanno impedito la fuga. La vittima afferrata per i capelli e buttata a terra La vittima ha quindi raccontato di essere stata inseguita ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 28 dicembre 2020) In diecihato didue. È successo a, al quartiere. L’uomo, un 28enne italiano, è stato bloccato daie arrestato dalla polizia, immediatamente allertata da alcuni testimoni. L’aggressore bloccato daiI fatti si sono verificati il giorno della vigilia di Natale. Le urla dellehanno richiamato l’attenzione dei cittadini. Alcuni, affacciati alle finestre, hanno assistito alla scena e chiamato la polizia. Quando gli agenti sono arrivati sul posto hanno trovato una donna a terra e l’uomo trattenuto da alcuni, che ne hanno impedito la fuga. La vittima afferrata per i capelli e buttata a terra La vittima ha quindi raccontato di essere stata inseguita ...

clabellocchi : RT @SkyTG24: Roma, due donne aggredite in 10 minuti: arrestato - rep_roma : Roma, aggredisce due donne in 10 minuti per stuprarle: arrestato 28enne al Tuscolano [aggiornamento delle 11:39] - Notiziedi_it : Roma, due donne aggredite in 10 minuti: arrestato 28enne - Gazzettino : Roma, tenta di violentare due donne in dieci minuti: bloccato dai passanti - Joshynholo : @d_arco75 @UomoRango @CurvaStone21km Il problema dei giocatori rotti non è solo colpa sua, però come diremmo a Roma… -