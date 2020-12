Roma, ha un malore in casa ma il 118 non riesce a sollevarlo: paziente obeso salvato dai vigili del fuoco (Di lunedì 28 dicembre 2020) Ha avuto un malore mentre era in casa e ha allertato il 118 ma, a causa del suo peso eccessivo, il personale sanitario non è riuscito a caricarlo sulla barella. E’ successo questa mattina, intorno alle 9.30, in via Camilia 58 a Roma. Due squadre dei vigili del fuoco sono intervenute in sostegno ai sanitari del 118. Vista l’imponente mole del paziente, il personale dei vigili del fuoco ha operato tramite manovre Saf e l’utilizzo dell’autoscala. In questo modo l’uomo è stato estratto dalla propria abitazione, calato dalla finestra. Il paziente è stato poi affidato al personale sanitario che ha provveduto a trasportarlo all’ospedale più vicino. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 28 dicembre 2020) Ha avuto unmentre era ine ha allertato il 118 ma, a causa del suo peso eccessivo, il personale sanitario non è riuscito a caricarlo sulla barella. E’ successo questa mattina, intorno alle 9.30, in via Camilia 58 a. Due squadre deidelsono intervenute in sostegno ai sanitari del 118. Vista l’imponente mole del, il personale deidelha operato tramite manovre Saf e l’utilizzo dell’autoscala. In questo modo l’uomo è stato estratto dalla propria abitazione, calato dalla finestra. Ilè stato poi affidato al personale sanitario che ha provveduto a trasportarlo all’ospedale più vicino. su Il Corriere della Città.

Ultime Notizie dalla rete : Roma malore Malore in casa, intervengono i vigili del fuoco per la paziente obesa Il Messaggero Malore in casa, intervengono i vigili del fuoco per la paziente obesa

L'intervento dei vigili del fuoco ha permesso a una persona obesa l'assistenza sanitaria di pronto soccorso dopo un malore, in zona Furio Camillo (Roma). Dopo aver chiamato il 118, ...

