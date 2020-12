Renzi contro Conte | con l’alto rischio di un fallimento

Leggi su ilmanifesto

(Di martedì 29 dicembre 2020) Senon fosse rientrato in campo con la prepotenza che lo caratterizza, la politica italiana si sarebbe assestata sull’attuale equilibrio instabile. Ma questo è un terreno sul quale questo Presidente del Consiglio ha dimostrato di sapersela cavare bene. Trascinare ancora in avanti questa situazione avrebbe significato, perciò, consentirgli di arrivare a fine legislatura e ritrovarsi, a quel punto, con un presidente rafforzato dal superamento della pandemia e dall’utilizzo dei fondi europei. Uno scenario da incubo per chi era uscito … Continua L'articolo proviene da il manifesto.