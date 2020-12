Renzi attacca sul Recovery Fund | “Il piano di Conte è raffazzonato”

Leggi su dire

(Di lunedì 28 dicembre 2020) ROMA – “Pensiamo che il piano predisposto dal presidente del Consiglio manchi di ambizione, sia senz’anima, si vede che non c’è un’unica mano che scrive: è un collage talvolta raffazzonato di pezzi di diversi ministeri. Si vede la mano burocratica di chi mette insieme i pezzi”. Così Matteo Renzi, in conferenza stampa al Senato per presentare il progetto di Italia Viva per il Recovery Plan. “Secondo il Mef questo piano produrrà il +2,3% di Pil, è niente visto che abbiamo perso 10 punti. Se produce il +0,89% di occupazione al Sud vuol dire che non ci siamo, col Piano non è stato fatto un buon lavoro”.