Quando l' epoca Covid finirà

(Di lunedì 28 dicembre 2020) Inutile dire che il 2020 sia stato un Annus Horribilis, tra tutti quelli che hanno flagellato il nostro pianeta nel corso dei secoli trascorsi dall’homo sapiens. Tucidide fece memoria della peste che flagellò la città-stato di Atene nel 430 a.C. ... Certo, non si sa bene a cosa si riferisse di preciso; la narrata “peste” poteva essere vaiolo, tifo o addirittura morbillo. L’unica cosa sicura è che rese impotenti i medici che non riuscivano a capire e curare per mancanza di conoscenza, considerato che anche loro morivano, contraendo la malattiasi avvicinavano ai malati. La descrisse il poeta latino Lucrezio, nel suo “De rerum natura”, come un “morbo e flusso mortifero che sparse i campi di cadaveri e vuotò le città”. Nell’impero bizantino e su Costantinopoli si abbatté, verso la metà del 500 d.C., la pandemia di peste bubbonica, che dimezzò la popolazione della ...