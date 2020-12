Milanello | Kjaer verso il recupero | ecco quando tornerà in gruppo

Leggi su calcionews24

Simoni il difensore danese potrà tornare ad allenarsi in Nei prossimi giorni il Milan ad allenarsi regolarmente a dopo il riposo concesso da Stefano Pioli. Tra le notizie più attese c'è il ritorno in di Simon che dovrebbe tornare tra i disponibili per la gara contro il Benevento per il prossimo 3 gennaio. PER TUTTE LE NOTIZIE SUL MILAN VAI SU MILANNEWS24 Il rientro in di è previsto an ella giornata di mercoledì, solo allora Stefano Pioli avrà un riscontro sul campo riguardo alle condizioni del proprio leader difensivo.