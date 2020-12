Mercato Juve | Arriva Bryan Reynolds con l’aiuto del Cagliari? (Di lunedì 28 dicembre 2020) Texano come McKennie: il nuovo obiettivo della Juve sul Mercato è il 19enne Reynolds. Oggi un vertice tra dirigenti bianconeri, Cagliari e entourage del giocatore Nazionalità americana, 19 anni, una giovinezza in Texas (proprio come McKennie), un ruolo da terzino nel Dallas Fc, un contratto in scadenza nel 2024: ecco l’identikit del nuovo obiettivo bianconero, L'articolo Mercato Juve Arriva Bryan Reynolds con l’aiuto del Cagliari? proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 28 dicembre 2020) Texano come McKennie: il nuovo obiettivo dellasulè il 19enne. Oggi un vertice tra dirigenti bianconeri,e entourage del giocatore Nazionalità americana, 19 anni, una giovinezza in Texas (proprio come McKennie), un ruolo da terzino nel Dallas Fc, un contratto in scadenza nel 2024: ecco l’identikit del nuovo obiettivo bianconero, L'articolocondel? proviene da www.meteoweek.com.

