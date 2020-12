Lorella Cuccarini ecco perché non è stata confermata a La vita in diretta (Di lunedì 28 dicembre 2020) La showgirl Lorella Cuccarini non sarebbe stata allontanata dalla Rai per motivi politici, la notizia è stata smentita dallo stesso Stefano Coletta, il direttore di Rai Uno, nel corso di un’intervista rilasciata a “Il Corriere della Sera.” La showgirl quest’anno non è stata riconfermata alla conduzione insieme ad Alberto Matano, con cui pare non ci fosse un buon rapporto. A tal riguardo Coletta ha affermato: «Non ci sono ragioni politiche, anzi con Lorella ho un buon rapporto. Semplicemente non mi interessa la conduzione duale: penso che non sia un’idea contemporanea e che i contenitori abbiano fatto il loro tempo. Matano con una narrazione garbata fa spesso il 17/18% di share, più 1,6% rispetto all’autunno scorso». Non c’entrano dunque le idee definite sovraniste ... Leggi su people24.myblog (Di lunedì 28 dicembre 2020) La showgirlnon sarebbeallontanata dalla Rai per motivi politici, la notizia èsmentita dallo stesso Stefano Coletta, il direttore di Rai Uno, nel corso di un’intervista rilasciata a “Il Corriere della Sera.” La showgirl quest’anno non èrialla conduzione insieme ad Alberto Matano, con cui pare non ci fosse un buon rapporto. A tal riguardo Coletta ha affermato: «Non ci sono ragioni politiche, anzi conho un buon rapporto. Semplicemente non mi interessa la conduzione duale: penso che non sia un’idea contemporanea e che i contenitori abbiano fatto il loro tempo. Matano con una narrazione garbata fa spesso il 17/18% di share, più 1,6% rispetto all’autunno scorso». Non c’entrano dunque le idee definite sovraniste ...

infoitcultura : Lorella Cuccarini, ecco perché non è stato rinnovato il contratto a La Vita in Diretta - Massimo18783866 : RT @Guli__1979: Heather Parisi non si fida del #vaccino. Prima vuole farlo testare su Lorella Cuccarini. #VaccineDay - coglitoreg : Lorella Cuccarini, ecco perché non è stato rinnovato il contratto a La Vita in Diretta - eizaghi : Lorella Cuccarini, ecco perché non è stato rinnovato il contratto a La Vita in Diretta - TimeOfJazz : La notte vola - lorella cuccarini -