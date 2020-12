Lo scrittore che aveva previsto il Covid: “Ecco le 3 minacce più gravi a cui è sottoposto il Pianeta” (Di lunedì 28 dicembre 2020) David Quammen, il divulgatore scientifico e scrittore diventato celebre con il libro Spillover che ha preconizzato la pandemia di Coronavirus, oggi parla di altre tre minacce a cui è sottoposto il nostro Pianeta. L’autore che “profetizzava” il Covid, in un’intervista di Paolo Giordano su Sette (Corriere della Sera), punta il dito contro un ecosistema ormai compromesso. Quammen ha sempre rifiutato il ruolo dell’oracolo: “Se ci sono stati dei profeti, sono stati gli scienziati con cui ho parlato. Sono stati loro a spiegarmi che i pipistrelli ospitano molti Coronavirus potenzialmente pericolosi per l’uomo, che quei pipistrelli sono importanti per gli ecosistemi e andrebbero lasciati in pace. Io ho solo ascoltato”, dice nell’intervista. E ribadisce che sono tre le minacce più ... Leggi su tpi (Di lunedì 28 dicembre 2020) David Quammen, il divulgatore scientifico ediventato celebre con il libro Spillover che ha preconizzato la pandemia di Coronavirus, oggi parla di altre trea cui èil nostro. L’autore che “profetizzava” il, in un’intervista di Paolo Giordano su Sette (Corriere della Sera), punta il dito contro un ecosistema ormai compromesso. Quammen ha sempre rifiutato il ruolo dell’oracolo: “Se ci sono stati dei profeti, sono stati gli scienziati con cui ho parlato. Sono stati loro a spiegarmi che i pipistrelli ospitano molti Coronavirus potenzialmente pericolosi per l’uomo, che quei pipistrelli sono importanti per gli ecosistemi e andrebbero lasciati in pace. Io ho solo ascoltato”, dice nell’intervista. E ribadisce che sono tre lepiù ...

