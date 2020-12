“L’appartamento”, il Capodanno per tornare ad essere umani (Di lunedì 28 dicembre 2020) L’appartamento, diretto e sceneggiato da Billy Wilder nel 1960, è un film in bilico tra commedia amara e dramma ironico. Una storia di romanticismo e di umanità in cui l’interpretazione degli attori principali contribuisce a trasportare lo spettatore in un contesto di festeggiamenti natalizi all’insegna della solitudine morale e dell’alienazione sociale. Dopo il noir Viale del tramonto, il delizioso Sabrina con Audrey Hepburn e i più piccanti Quando la moglie è in vacanza e A qualcuno piace caldo con Marilyn Monroe, Billy Wilder raggiunge il picco più alto della sua carriera da regista con L’appartamento. Un capolavoro di dolcezza e tristezza che condisce il periodo natalizio con salsa agrodolce e un messaggio di fondo che lascia lo spettatore divertito ma malinconico. L’appartamento tra spumante e ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 28 dicembre 2020), diretto e sceneggiato da Billy Wilder nel 1960, è un film in bilico tra commedia amara e dramma ironico. Una storia di romanticismo e dità in cui l’interpretazione degli attori principali contribuisce a trasportare lo spettatore in un contesto di festeggiamenti natalizi all’insegna della solitudine morale e dell’alienazione sociale. Dopo il noir Viale del tramonto, il delizioso Sabrina con Audrey Hepburn e i più piccanti Quando la moglie è in vacanza e A qualcuno piace caldo con Marilyn Monroe, Billy Wilder raggiunge il picco più alto della sua carriera da regista con. Un capolavoro di dolcezza e tristezza che condisce il periodo natalizio con salsa agrodolce e un messaggio di fondo che lascia lo spettatore divertito ma malinconico.tra spumante e ...

