Google Maps chiede aiuto agli utenti per completare le mappe di Street View (Di lunedì 28 dicembre 2020) (Foto: Google)Google Maps inizierà a sfruttare il crowdsourcing per arricchire le immagini su Street View. L’appello di Big G è rivolto agli utenti, che potranno caricare le foto di strade e percorsi non ancora disponibili nella visualizzazione delle mappe. Finora le immagini di Street View di Google Maps sono state catturate grazie alle Google Car, delle macchine sul cui tettuccio è montata una fotocamera in grado di scattare istantanee a 360 gradi dell’ambiente circostante. Purtroppo queste macchine non possono accedere ovunque, lasciando alcune strade non visualizzabili tramite il servizio Street View. Secondo Big G questa novità ... Leggi su wired (Di lunedì 28 dicembre 2020) (Foto:inizierà a sfruttare il crowdsourcing per arricchire le immagini su. L’appello di Big G è rivolto, che potranno caricare le foto di strade e percorsi non ancora disponibili nella visualizzazione delle. Finora le immagini didisono state catturate grazie alleCar, delle macchine sul cui tettuccio è montata una fotocamera in grado di scattare istantanee a 360 gradi dell’ambiente circostante. Purtroppo queste macchine non possono accedere ovunque, lasciando alcune strade non visualizzabili tramite il servizio. Secondo Big G questa novità ...

