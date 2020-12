Democrazia in crisi | addio a Galli teorico del bipartitismo imperfetto

Leggi su panorama

(Di lunedì 28 dicembre 2020) È scomparso a Camogli, nel genovese, per un improvviso malore, il politologo Giorgio, uno dei massimi storici italiani della scienza politica. Nel celebre "Il. Comunisti e democristiani in Italia", pubblicato nel 1966 da "Il Mulino", aveva auspicato, tra l'altro, la necessità che "laparlamentare rappresentativa italiana, che funziona tanto mediocremente" dovesse necessariamente essere comparata con "le democrazie parlamentari rappresentative che funzionano meglio". Il politologo Raniolo: >. Il pedagogista Caligiuri: >. Lo storico Bruti Liberati: >. Milanese di nascita -avrebbe compiuto 93 anni il prossimo 10 febbraio- si era laureato in giurisprudenza per poi virare sugli studi politologici che avrebbero accompagnato per trent'anni la sua prestigiosa cattedra di ...