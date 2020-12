AIAC, Ulivieri: «Non provo simpatia per quelli come De Laurentiis» (Di lunedì 28 dicembre 2020) Renzo Ulivieri ha puntato il dito contro Aurelio De Laurentiis dopo le recenti dichiarazioni su Andrea Pirlo Renzo Ulivieri, presidente dell’Assoallenatori, ai microfoni di Radio Marte ha puntato il dito contro Aurelio De Laurentiis dopo le dichiarazioni del presidente del Napoli contro Andrea Pirlo. «Non provo simpatia verso persone che si esprimono come De Laurentiis. Pirlo è stato moderato e non avrei usato i termini del presidente del Napoli, è in errore se pensa che gli allenatori possano parlare solo di campo». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 28 dicembre 2020) Renzoha puntato il dito contro Aurelio Dedopo le recenti dichiarazioni su Andrea Pirlo Renzo, presidente dell’Assoallenatori, ai microfoni di Radio Marte ha puntato il dito contro Aurelio Dedopo le dichiarazioni del presidente del Napoli contro Andrea Pirlo. «Nonverso persone che si esprimonoDe. Pirlo è stato moderato e non avrei usato i termini del presidente del Napoli, è in errore se pensa che gli allenatori possano parlare solo di campo». Leggi su Calcionews24.com

CORONAVIRUS ULIVIERI (AIAC), ‘SE VACCINARE CALCIATORI DEVE DIRLO LA SCIENZA, NON NOI’

Vaccinare contro il Covid da subito i giocatori di calcio? “Queste sono scelte che non spettano a noi, la mia posizione è questa fin dall’inizio. Quello che c’è da fare lo devono dire i medici”. Lo ...

