Vax Day FVG: Riccardi, sinergia perfetta tra Ssr e Prot. civile (Di domenica 27 dicembre 2020) “Uno svolgimento delle operazioni di vaccinazione impeccabile, ordinato e programmato in piena sicurezza. D’altronde il lavoro sinergico tra le professionalità del sistema sanitario regionale e l’organizzazione della Protezione civile Fvg rappresenta una garanzia certa in termini di efficienza”.Così il vicegovernatore con delega alla Salute e alla Protezione civile del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, nel corso dell’avvio della giornata dedicata alle prime somministrazioni del vaccino anti-Covid in Friuli Venezia Giulia.Come ha sottolineato lo stesso Riccardi, “la partecipazione oggi di molti professionisti della sanità – fondamentali nella battaglia contro il virus – che si sono sottoposti alla vaccinazione, oltre a dimostrare l’affidabilità dell’antidoto, trasmette un chiaro ... Leggi su udine20 (Di domenica 27 dicembre 2020) “Uno svolgimento delle operazioni di vaccinazione impeccabile, ordinato e programmato in piena sicurezza. D’altronde il lavoro sinergico tra le professionalità del sistema sanitario regionale e l’organizzazione dellaezioneFvg rappresenta una garanzia certa in termini di efficienza”.Così il vicegovernatore con delega alla Salute e allaezionedel Friuli Venezia Giulia, Riccardo, nel corso dell’avvio della giornata dedicata alle prime somministrazioni del vaccino anti-Covid in Friuli Venezia Giulia.Come ha sottolineato lo stesso, “la partecipazione oggi di molti professionisti della sanità – fondamentali nella battaglia contro il virus – che si sono sottoposti alla vaccinazione, oltre a dimostrare l’affidabilità dell’antidoto, trasmette un chiaro ...

(ANSA) – ROMA, 27 DIC – "L’ho detto e lo ripeto: il vaccino non sarà obbligatorio. Fidiamoci dei nostri ricercatori e dei nostri medici. Siamo il Paese dei Lumi e di Pasteur, la ragione e la scienza d ...

Geraci, primo vaccinato nell’Isola: “E’ l’inizio della fine”

“Il Vax Day rappresenta l’inizio alla fine con la partecipazione degli operatori sanitari alla vaccinazione di massa. E’ questo l’obiettivo che vogliamo conseguire, un messaggio rivolto a tutta la pop ...

