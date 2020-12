Vavro: il difensore della Lazio piace al Fenerbahce (Di domenica 27 dicembre 2020) Il mercato di riparazione di gennaio si avvicina. La Lazio sta cominciando a preparare le liste dei giocatori partenti che non rientrano nei piani di gioco di mister Simone Inzaghi. Fra i profili uscenti risulta anche il difensore slovacco Denis Vavro che non fa parte dello schema dell’allenatore. Vavro – Fenerbahce, si potrebbe parlare di trattativa? Denis Vavro è arrivato alla Lazio dal Copenaghen nel 2019. La società capitolina aveva investito molto in quest’affare che le è costato 10,5 milioni. Il difensore però non rientra pienamente nel progetto di Inzaghi che infatti l’ha escluso dalle proprie preferenze. Non giocare ne in Serie A nemmeno in Champions non va giù al giocatore che a 27 anni vorrebbe giustamente emergere. ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 27 dicembre 2020) Il mercato di riparazione di gennaio si avvicina. Lasta cominciando a preparare le liste dei giocatori partenti che non rientrano nei piani di gioco di mister Simone Inzaghi. Fra i profili uscenti risulta anche ilslovacco Denische non fa parte dello schema dell’allenatore., si potrebbe parlare di trattativa? Denisè arrivato alladal Copenaghen nel 2019. La società capitolina aveva investito molto in quest’affare che le è costato 10,5 milioni. Ilperò non rientra pienamente nel progetto di Inzaghi che infatti l’ha escluso dalle proprie preferenze. Non giocare ne in Serie A nemmeno in Champions non va giù al giocatore che a 27 anni vorrebbe giustamente emergere. ...

