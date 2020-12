V-Day in Puglia, la dottoressa Dalfino prima vaccinata: 'Mi sento sollevata. Spero di essere di esempio' (Di domenica 27 dicembre 2020) BARI - 'Mi sento sollevata, fortunata, Spero di essere di esempio per tutti davvero'. A parlare è la dottoressa Lidia Dalfino, dirigente medico della rianimazione Covid del Policlinico di Bari, la ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di domenica 27 dicembre 2020) BARI - 'Mi, fortunata,didiper tutti davvero'. A parlare è laLidia, dirigente medico della rianimazione Covid del Policlinico di Bari, la ...

lillidamicis : “Evviva!”. Con questa esclamazione spontanea della dottoressa Lidia Dalfino è iniziato alle 9.27 il V-Day in Puglia… - Telebari : Vax Day in Puglia, Montanaro: “Giorno simbolo. È iniziata la campagna di sconfitta del Covid” - #Bari #Notizie… - BariLive : Bari: Covid, iniziato il V-Day in Puglia. La prima vaccinata esulta: «Evviva!» - rep_bari : Vax Day, in Puglia l'appello della prima vaccinata: 'Fatelo tutti, così saremo più tranquilli' [di Cenzio Di Zanni]… - princigallomich : PUGLIA – COVID, INIZIATO IL V-DAY IN PUGLIA. LA PRIMA VACCINATA ESULTA: “EVVIVA!” -