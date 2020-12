Serie B | focolaio Covid al Frosinone | un altro calciatore positivo La situazione

Leggi su mediagol

(Di domenica 27 dicembre 2020) Nuove positività al Coronavirus in casa.Il club ciociaro - attraverso il proprio sito di riferimento - ha reso noto che l’ultimadi esami ha evidenziato un nuovo caso di positività al Sars-Cov-2 relativamente ad un membro del gruppo squadra che si aggiungono ai tredici comunicati nei giorni precedenti. Lo stesso è stato prontamente isolato secondo le direttive federali e ministeriali. La società ha comunicato, inoltre, di aver attivato tutte le procedure previste dal protocollo soft.Ieri, Alessandro Nesta aveva convocato quindici calciatori per la partita contro il Pordenone, in programma alle ore 15 allo Stadio "Benito Stirpe": quattro portieri e undici giocatori di movimento. Dopo il nuovo ciclo di tamponi, il tecnico originario di Roma avrà a disposizione soltanto quattordici giocatori.