Reynolds Juventus, Agresti: “C’è l’ok del calciatore. Colpo in sinergia col Cagliari” (Di domenica 27 dicembre 2020) Reynolds Juventus – Il giovane laterale difensivo del Dallas FC. potrebbe arrivare a fine stagione con un prestito preventivo già a gennaio, in sinergia con la Juventus. Lo annuncia anche il giornalista Romeo Agresti sul proprio profilo Twitter con un post. “La Juventus ha illustrato il suo progetto a Ryan Reynolds: prestito (in sinergia) e garanzie sull’approdo a Torino al termine della stagione. C’è l’ok del giocatore, ma resta da trovare l’intesa economica. Resiste l’offerta del Club Brugge. No accordo con la Roma”. Reynold Juventus, operazione in sinergia col Cagliari Come conferma Romeo Agresti, i bianconeri sono pronti per chiudere l’operazione per il giovane ... Leggi su juvedipendenza (Di domenica 27 dicembre 2020)– Il giovane laterale difensivo del Dallas FC. potrebbe arrivare a fine stagione con un prestito preventivo già a gennaio, incon la. Lo annuncia anche il giornalista Romeosul proprio profilo Twitter con un post. “Laha illustrato il suo progetto a Ryan: prestito (in) e garanzie sull’approdo a Torino al termine della stagione. C’èdel giocatore, ma resta da trovare l’intesa economica. Resiste l’offerta del Club Brugge. No accordo con la Roma”. Reynold, operazione incolCome conferma Romeo, i bianconeri sono pronti per chiudere l’operazione per il giovane ...

romeoagresti : ?? Giornata di colloqui, ieri, per la #Roma. Non c’è ancora l’intesa, ma le parti continuano a trattare. ?? Previst… - Biagio7Ferrara : RT @CMJuve18: ??Dagli Stati Uniti: la #Juventus è in pole position per ingaggiare Bryan #Reynolds dopo aver trovato l'accordo con il giocato… - lalitoespos7 : RT @BianconeriZone: ??Juventus offered 9,2mln$ for Reynolds. - antoalicastro : RT @CMJuve18: ??Dagli Stati Uniti: la #Juventus è in pole position per ingaggiare Bryan #Reynolds dopo aver trovato l'accordo con il giocato… - gaembw : RT @CMJuve18: ??Dagli Stati Uniti: la #Juventus è in pole position per ingaggiare Bryan #Reynolds dopo aver trovato l'accordo con il giocato… -