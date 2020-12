Pulli&Iannello in radio con il nuovo singolo

(Di domenica 27 dicembre 2020) “When your love comes true” (BIT Records) è ildi Pulli&Iannello: il brano è disponibile in digitale e inDisponibile in rotazionefonica “WHEN YOUR LOVE COMES TRUE” (BIT Records),brano di PULLI&IANNIELLO disponibile su tutte le piattaforme di streaming. “WHEN YOUR LOVE COMES TRUE”: così si intitola ilbrano… L'articolo Corriere Nazionale.

KianInnit : @Pulli_G HAHAHAHAAHAH - BEURLlGHT : @J00NIESTEAR ricomincia a comprare vestiti e non album se pulli altri jimin - ItselfVarun : RT @pramodkumarvall: #AlwayswithAbijeeth pulli -

Ultime Notizie dalla rete : Pulli&Iannello radio

La Gazzetta del Mezzogiorno

“When your love comes true” (BIT Records) è il nuovo singolo di Pulli&Iannello: il brano è disponibile in digitale e in radio Disponibile in rotazione radiofonica “WHEN YOUR LOVE COMES TRUE” (BIT ..."Il brano racconta di quando l’amore arriva e non è possibile fuggirne lontano; ti cerca dappertutto, vive in città, in periferia, in ogni dove. Non puoi ...