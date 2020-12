Ozil offerto alla Juve | colpo a zero con la complicità dell’Arsenal

Leggi su calcionews24

(Di domenica 27 dicembre 2020) Mesutsarebbe stato: sarebbe uncon la. I dettagli Ormai fuori dai piani, Mesutsarebbe stato. Il gossip impazza dTurchia e viene riportato sulle pagine di Tuttosport: gli agenti del tedesco avrebbero avuto un primo contatto con la dirigenza bianconera. In scadenza al 30 giugno, l’Arsenal sarebbe pronto a far partire ail centrocampista già a gennaio, ma non solo. I Gunners pagherebbero inoltre parte dell’ingaggio, che ammonta a 10 milioni. L’agente del giocatore starebbe lavorando per abbassare il più possibile le richieste degli ...