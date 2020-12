Orrore in casa, abusata dal compagno di sua madre: 16enne confessa tutto (Di domenica 27 dicembre 2020) Una storia incredibile che a come protagonista, suo malgrado una 16enne, abusata dal compagno della propria madre. Ragazza abusata (Facebook)Una vicenda incredibile che arriva da Pisa. Una ragazzina di appena 16 anni, abusata, o quantomeno destinataria di richieste a sfondo sessuale e tentativi di approcci da parte del compagno della propria madre, un uomo, di origini filippine di 62 anni. L’uomo denunciato per violenza sessuale, aveva più volte provato ad avere approcci a sfondo sessuale con la ragazzina, chiaramente nei momenti in cui la madre di lei era assente. In una di queste occasioni, la giovane ragazza si è addirittura rinchiusa in camera sua, per sfuggire alle attenzioni, chiamiamole cosi, del 62enne. Una ... Leggi su chenews (Di domenica 27 dicembre 2020) Una storia incredibile che a come protagonista, suo malgrado unadaldella propria. Ragazza(Facebook)Una vicenda incredibile che arriva da Pisa. Una ragazzina di appena 16 anni,, o quantomeno destinataria di richieste a sfondo sessuale e tentativi di approcci da parte deldella propria, un uomo, di origini filippine di 62 anni. L’uomo denunciato per violenza sessuale, aveva più volte provato ad avere approcci a sfondo sessuale con la ragazzina, chiaramente nei momenti in cui ladi lei era assente. In una di queste occasioni, la giovane ragazza si è addirittura rinchiusa in camera sua, per sfuggire alle attenzioni, chiamiamole cosi, del 62enne. Una ...

