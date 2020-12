La storia di Lucio Dalla e tutti i suoi amori (Di domenica 27 dicembre 2020) Nel 1950, dopo la morte di suo padre, il giovane ragazzo venne mandato Dalla madre al Collegio Vescovile Pio X di Treviso per completare gli studi. Lucio Dalla tornò di nuovo a Bologna durante l’adolescenza dove iniziò a studiare da autodidatta imparando a suonare il clarinetto. Iniziò così in una band jazz del posto, poi incontrò anche il trombettista Chet Baker, che viveva proprio in quegli anni a Bologna. Successivamente ci fu il trasferimento nella Capitale dove lo stesso Lucio diventò uno dei jazzista più conosciuti entrando nel gruppo Flippers. Lo stesso Lucio abbandonò il gruppo per intraprendere la strada da solita: a 21 anni, su consiglio di Gino Paoli, Dalla incise il suo primo 45 giri. La prima uscita non fu indimenticabile con lancio di frutta e verdura. Incise il suo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 27 dicembre 2020) Nel 1950, dopo la morte di suo padre, il giovane ragazzo venne mandatomadre al Collegio Vescovile Pio X di Treviso per completare gli studi.tornò di nuovo a Bologna durante l’adolescenza dove iniziò a studiare da autodidatta imparando a suonare il clarinetto. Iniziò così in una band jazz del posto, poi incontrò anche il trombettista Chet Baker, che viveva proprio in quegli anni a Bologna. Successivamente ci fu il trasferimento nella Capitale dove lo stessodiventò uno dei jazzista più conosciuti entrando nel gruppo Flippers. Lo stessoabbandonò il gruppo per intraprendere la strada da solita: a 21 anni, su consiglio di Gino Paoli,incise il suo primo 45 giri. La prima uscita non fu indimenticabile con lancio di frutta e verdura. Incise il suo ...

pileribruno : RT @Raiofficialnews: Da '4 marzo 1943', a “Piazza Grande” all' 'Anno che verrà', fino al successo di 'Caruso', un viaggio nella vita e nell… - tfabiani2 : RT @Raiofficialnews: Da '4 marzo 1943', a “Piazza Grande” all' 'Anno che verrà', fino al successo di 'Caruso', un viaggio nella vita e nell… - Paul8725484752 : RT @Raiofficialnews: Da '4 marzo 1943', a “Piazza Grande” all' 'Anno che verrà', fino al successo di 'Caruso', un viaggio nella vita e nell… - mymmouth : @DHofmannsthal @tartaruga20201 % La scienza è un'attività umana come le altre dovuta a uomini costituzionalmente no… - AnonymeRai : ? Da '4 marzo 1943', a “Piazza Grande” all' 'Anno che verrà', fino al successo di 'Caruso', un viaggio nella vita e… -

Ultime Notizie dalla rete : storia Lucio Lucio Battisti, la storia di “Una giornata uggiosa” R3M La storia di Lucio Dalla e tutti i suoi amori

Lucio Dalla tornò di nuovo a Bologna durante l’adolescenza dove iniziò a studiare da autodidatta imparando a suonare il clarinetto. Iniziò così in una band jazz del posto, poi incontrò anche il ...

Lucio Battisti, la storia di “Una giornata uggiosa”

“Una giornata uggiosa“, tratta dall’omonimo album del 1980, è una delle canzoni più famose di Battisti ed è inoltre, seconda la critica, una delle ultimissime canzoni scritte con il suo amico e ...

Lucio Dalla tornò di nuovo a Bologna durante l’adolescenza dove iniziò a studiare da autodidatta imparando a suonare il clarinetto. Iniziò così in una band jazz del posto, poi incontrò anche il ...“Una giornata uggiosa“, tratta dall’omonimo album del 1980, è una delle canzoni più famose di Battisti ed è inoltre, seconda la critica, una delle ultimissime canzoni scritte con il suo amico e ...