La Camera dice no all'odg sulla patrimoniale (Di domenica 27 dicembre 2020) ROMA – "L'Aula della Camera ha appena respinto, dopo il parere contrario del governo, l'ordine del giorno che con altri deputati avevo presentato sulla Patrimoniale". Lo scrive su Facebook il portavoce nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni. "La destra ovviamente- prosegue il parlamentare di Leu- approva convinta la scelta del governo rilanciando tutte le sciocchezze sulla 'rapina al ceto medio'. La nostra proposta invece si basa su un principio semplice semplice: chiedere un piccolo sforzo a chi ha moltissimo per ridurre il peso su chi ha meno. Cioè sulla grande maggioranza. Ovviamente andiamo avanti. Ripresenteremo la nostra proposta- conclude Fratoianni– nei prossimi provvedimenti perché si tratta di una battaglia giusta".

