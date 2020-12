Inter | vertice di mercato in arrivo | da De Paul a Gervinho I dettagli

Leggi su calcionews24

(Di domenica 27 dicembre 2020) L’potrebbe vivere una sessione dimolto articolata a gennaio per tentare l’assalto decisivo allo Scudetto. I nomi in lizza Sessione dimolto frizzante quella che attende l’a gennaio. I nerazzurri, infatti, sono alla ricerca di alcuni tasselli per tentare l’assalto decisivo allo Scudetto. Secondo Sportmediaset ildiè in programma il 29 dicembre. Sul piatto lo scambio di prestiti Eriksen-Paredes con il Paris Saint Germain. Si pensa anche a, con Pinamonti possibile contropartita mentre è sempre caldo il nome di De, soprattutto in caso di addio di Nainggolan e Vecino. Leggi su Calcionews24.com