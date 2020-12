Guardiola polemico | “La pandemia ci ha portato a situazione estrema ma all’Inghilterra e alla FA piace così quindi…”

Leggi su itasportpress

(Di domenica 27 dicembre 2020) Non ha il tempo di godersi il successo nel Boxing Day di Premier League Pep, manager del Manchester City, perché in poche ore i suoi saranno di nuovo in campo per la sfida contro l'Everton. Un calendario molto fitto, quello delle squadre inglesi che sta generando non poche polemiche.Al termine della sfida contro il Newcastle, infatti, il tecnico Citizens ha colto la pal balzo per manifestare tutta la sua stizza per le scelte della Federcalcio inglese.: "ma l'accettiamo"caption id="attachment 1058409" align="alignnone" width="715"(getty images)/caption"Siamo stati perfetti contro il Newcastle. Abbiamo giocato molto bene col giusto ritmo. Potevamo segnare di più ma l'importante era vincere e ci siamo riusciti", ha spiegato ...