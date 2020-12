Daniel Lee, chi è lo stilista e compagno di Roberto Bolle (Di domenica 27 dicembre 2020) Daniel Lee è uno degli stilisti più acclamati nel mondo contemporaneo della moda. Direttore creativo del brand italiano Bottega Veneta è anche l’ attuale compagno del ballerino Roberto Bolle. Daniel Lee è nato a Bradford, in Inghilterra, nel 1984. Si è laureato nel 2011 presso il Central Saint Martins College of Art and Design, prestigiosa scuola di moda e, considerato un “enfant prodige”, ha iniziato a collaborare con alcune tra le più importanti case di moda di Londra, New York e Parigi. Daniel Lee, la carriera I suoi primi passi nel mondo della moda sono segnati dalle eccellenti collaborazioni con le case di Maison Margiel, Donna Karan e Balenciaga. Successivamente ha ricoperto il ruolo di direttore del Ready-to-Wear Design presso il brand Céline. Nel 2018 è arrivata la ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 27 dicembre 2020)Lee è uno degli stilisti più acclamati nel mondo contemporaneo della moda. Direttore creativo del brand italiano Bottega Veneta è anche l’ attualedel ballerinoLee è nato a Bradford, in Inghilterra, nel 1984. Si è laureato nel 2011 presso il Central Saint Martins College of Art and Design, prestigiosa scuola di moda e, considerato un “enfant prodige”, ha iniziato a collaborare con alcune tra le più importanti case di moda di Londra, New York e Parigi.Lee, la carriera I suoi primi passi nel mondo della moda sono segnati dalle eccellenti collaborazioni con le case di Maison Margiel, Donna Karan e Balenciaga. Successivamente ha ricoperto il ruolo di direttore del Ready-to-Wear Design presso il brand Céline. Nel 2018 è arrivata la ...

