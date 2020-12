Babbo Natale fa visita in una casa di riposo ma è positivo al Covid: 121 persone infettate e 18 morti (Di domenica 27 dicembre 2020) Babbo Natale fa visita a una casa di riposo e 18 persone muoiono di Covid. Dopo la visita di Santa Claus in occasione delle festività natalizie in una casa di riposo in Belgio è scoppiato un brutto ... Leggi su leggo (Di domenica 27 dicembre 2020)faa unadie 18muoiono di. Dopo ladi Santa Claus in occasione delle festività natalizie in unadiin Belgio è scoppiato un brutto ...

