Salvini distribuisce doni ai senzatetto, un utente: "Quella è mia madre, non una clochard" (Di sabato 26 dicembre 2020) "Quella signora non è una clochard, ma mia madre nel cortile di casa". Così un uomo commenta via social le foto pubblicate nel giorno di Natale da Matteo Salvini: le immagini ritraggono il leader leghista intento a consegnare pacchi dono a persone senza fissa dimora. In particolare, in uno scatto si vede Salvini nel cortile di un condominio milanese mentre incontra una signora di origine etiope e le porge un sacchetto-regalo. L'utente Miki Tibello Secondo, che su Facebook afferma di essere figlio della signora fotografata, ha commentato l'accaduto: "Quel genio del male di Morisi ha fatto una foto del suo capitano con mia madre nel nostro cortile mentre gli donava un regalo offerto da altri. Vi ricordo che mia madre non è una clochard

