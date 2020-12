Poggibonsi, accoltella il figlio davanti alla nipotina: 61enne arrestata per tentato omicidio (Di sabato 26 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoPoggibonsi (Si) – Poteva trasformarsi in tragedia la lite esplosa questa notte a Poggibonsi tra un uomo di 40 anni, la propria compagna e la madre di quest’ultima. La donna più anziana, una 61enne della provincia di Napoli ma residente Poggibonsi, innervosita dal dal comportamento del figlio, ha preso un coltello e lo ha colpito alla schiena per tre volte, mentre questi era intento a discutere con la compagna. Il tutto davanti alla nipotina di qualche mese. Immediata la telefonata alle forze dell’ordine e l’intervento dei mezzi di soccorso. L’uomo è stato condotto subito all’ospedale di Siena, fortunatamente per lui non sono stati toccati organi vitali, la 61enne ha confermato la ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 26 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Si) – Poteva trasformarsi in tragedia la lite esplosa questa notte atra un uomo di 40 anni, la propria compagna e la madre di quest’ultima. La donna più anziana, unadella provincia di Napoli ma residente, innervosita dal dal comportamento del, ha preso un coltello e lo ha colpitoschiena per tre volte, mentre questi era intento a discutere con la compagna. Il tuttodi qualche mese. Immediata la telefonata alle forze dell’ordine e l’intervento dei mezzi di soccorso. L’uomo è stato condotto subito all’ospedale di Siena, fortunatamente per lui non sono stati toccati organi vitali, laha confermato la ...

