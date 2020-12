Morto infermiere del 118 per Covid | aspettava il 2 gennaio per la pensione

(Di sabato 26 dicembre 2020) Un’altra brutta notizia proveniente da Roma per l’del 118per: Alvaro Rossi sarebbe andato inil 2Il Coronavirus continua ad essere presente in maniera costante sul territorio italiano. Ancora una brutta notizia proveniente da Roma con la scomparsa dell’del 118 dell’ospedale San Camillo di Roma, Alvaro Rossi. Proprio L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Un'altra brutta notizia proveniente da Roma per l'infermiere del 118 morto per Covid: Alvaro Rossi sarebbe andato in pensione il 2 gennaio ...Voleva dare un segno di conforto a medici, infermieri e ammalati. Un conforto che oggi mi sento di dare a lui con grande affetto, a nome mio e di tutti gli agrigentini che rappresento.