L’omaggio per papà | Dalma e Gianinna fanno tatuaggio identico per Diego Maradona

E' passato un mese dalla morte di Diego Armando Maradona e ieri due delle sue figlie, Dalma e Gianinna, hanno deciso di farsi lo stesso tatuaggio sulla loro pelle. Sulle caviglie delle figlie di Claudia Villafane un "10" tra parentesi, quello che il campione del Napoli scriveva nei suoi autografi. "Ecco uno dei tatuaggi che abbiamo fatto con Giani e ovviamente vogliamo condividerlo nel caso qualcuno volesse farlo con noi!" Ha scritto Dalma in una storia su Instagram, accompagnata dalla foto del tatuaggio.

