Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore | Natale insieme

(Di sabato 26 dicembre 2020) Per il figlio, questo ed altro: Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore si sono riuniti per Natale per amore di Nathan Falco e l'hanno voluto far sapere postando una bella foto sui social. Sembra così essere tornato il sereno tra i due ex coniugi dopo tutte le varie polemiche (accordo post-matrimoniale sì o no, nuove love story sì o no…) che ci sono state nel corso delle settimane scorse. Il fatto che Elisabetta abbia deciso di lasciare la casa del GF Vip per poter trascorrere il periodo natalizio con Nathan sembra però aver reso tutti più contenti e ben lo dimostra questo scatto, fatto nella maestosa casa di Montecarlo. Jeans e camicia bianca d'ordinanza per mister Billionaire e un abito sexy rosso-Christmas per lei. I fan sui socia sono impazziti, sperando in un ricongiungimento.