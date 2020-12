Elisabetta Canalis dalla parte di Luciana Littizzetto | “Basta ipocrisia”

Leggi su quotidianpost

(Di sabato 26 dicembre 2020)è tra le ospiti della puntata speciale di Verissimo, la showgirl oggi vive a Los Angeles con il marito Brian Perri e la figlia Skyler Eva ed è molto attiva sui social dove è amata sia per i suoi consigli di fitness ma anche per essere spontanea e vera.è infatti molto apprezzata anche per il suo ruolo di mamma, adora condividere i momenti che trascorre con la figlia con cui ha un rapporto speciale. In queste ore l’ex velina ha utilizzato il suo seguitissimo account social per manifestare il proprio pensiero decisamente contro corrente a favore diin merito al caso che ha coinvolto la protagonista di Che Tempo che fa dopo le battute condannate da una certa stampa su Wanda Nara. Laè stata anche querelata ...