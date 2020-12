Che fine ha fatto Lorena Forteza, irriconoscibile con tanti chili in più (Di sabato 26 dicembre 2020) Lorena Forteza era diventata celebre grazie a “Il Ciclone” di Leonardo Pieraccioni. Oggi l’attrice è diventata irriconoscibile. Lorena Forteza era riuscita a rapire il cuore degli italiani grazie al suo talento e alla sua bellezza. Nel 1996 ha esordito al cinema con la pellicola “Il Ciclone“, diretta da un giovane Leonardo Pieraccioni. L’attrice era poco L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di sabato 26 dicembre 2020)era diventata celebre grazie a “Il Ciclone” di Leonardo Pieraccioni. Oggi l’attrice è diventataera riuscita a rapire il cuore degli italiani grazie al suo talento e alla sua bellezza. Nel 1996 ha esordito al cinema con la pellicola “Il Ciclone“, diretta da un giovane Leonardo Pieraccioni. L’attrice era poco L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Ultime Notizie dalla rete : Che fine Daydreamer, Can Yaman, Demet Ozdemir e tutti i Protagonisti: che fine hanno fatto dopo la Soap? ComingSoon.it Audi, inizia l'anno con le rinnovate Q2

Nelle file dei Quattro Anelli entrano, oltre alle rinnovate Q2 e Q5 che si declina anche in Sportback presentate a fine 2020, l'A3 e la Q3 Tfsi e ...

Sci, il Cts boccia il protocollo delle Regioni: “Necessaria massima cautela”. Probabile rinvio dell’apertura degli impianti a fine gennaio

Funivie e cabinovie rappresentano un contesto a rischio medio-alto, con possibilità di rischio alto nelle ore di punta, esattamente come i mezzi del trasporto pubblico. È questa la principale osservaz ...

