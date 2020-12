Calciomercato Juventus Llorente in pole position per completare l' attacco

sportal_it : Psg: Mauro Icardi ai margini, Juventus in agguato - cmercatoweb : ???? #Juventus, addio #Ronaldo e #Dybala: i sostituti - infoitsport : Calciomercato Juventus, esigenza punta di scorta: il profilo ideale - sportli26181512 : Juve, nuova idea dal Brasile: Secondo quanto riportato dalla stampa brasiliana, la Juventus...… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juventus

CalcioMercato.it

I giallorossi di Fonseca hanno espresso un buon gioco e mostrato buone qualità, ma sembrano un po’ carenti nei ricambi e soprattutto non hanno ancora vinto uno scontro diretto in alta classifica, pur ...In estate si erano interessate anche Inter e Juventus, ma al momento non sembra esserci un ritorno sul giocatore da parte delle due squadre. L’Inter tiene sempre monitorato, invece, Emerson Palmieri.