Arriva la neve, allerta per le Autostrade (Di domenica 27 dicembre 2020) AGI - È una festività di Santo Stefano che per mezza Italia è stata caratterizzata da rovesci sparsi, numerosi temporali, nevicate anche a bassa quota e forti raffiche di vento. Con temperature in discesa ovunque e che questa notte domani mattina saranno sotto lo zero al Nord. A proposito di neve, imbiancata in parte la cima del Vesuvio. Le previsioni dicono che con l'arrivo di una nuova perturbazione atlantica proveniente dalla Francia si prevedono copiose ed estese nevicate a quote autostradali su gran parte del nord del Paese, a partire dalla serata di domani e fino alla sera di lunedì 28. In particolare, si attendono nevicate lungo i tratti autostradali di Liguria, Piemonte, Lombardia, Emilia, Veneto e Friuli con l'interessamento di circa 1000 km della rete gestita da ASPI che annuncia l'attivazione della propria macchina operativa già a partire dalla giornata di ... Leggi su agi (Di domenica 27 dicembre 2020) AGI - È una festività di Santo Stefano che per mezza Italia è stata caratterizzata da rovesci sparsi, numerosi temporali, nevicate anche a bassa quota e forti raffiche di vento. Con temperature in discesa ovunque e che questa notte domani mattina saranno sotto lo zero al Nord. A proposito di, imbiancata in parte la cima del Vesuvio. Le previsioni dicono che con l'arrivo di una nuova perturbazione atlantica proveniente dalla Francia si prevedono copiose ed estese nevicate a quote autostradali su gran parte del nord del Paese, a partire dalla serata di domani e fino alla sera di lunedì 28. In particolare, si attendono nevicate lungo i tratti autostradali di Liguria, Piemonte, Lombardia, Emilia, Veneto e Friuli con l'interessamento di circa 1000 km della rete gestita da ASPI che annuncia l'attivazione della propria macchina operativa già a partire dalla giornata di ...

RaiNews : Neve sui passi appenninici del Mugello e alto Mugello e al confine con il Casentino #neve #maltempo - sulsitodisimone : Arriva la neve, allerta per le Autostrade - seneca1900 : @Masse78 @ClaudiaBruno00 Arriva l’inverno e l’idea di rimanere sotto il piumone quando fuori c’è la neve mentre sal… - Novara_e_Varese : RT @quotidianopiem: Arriva la neve sul Piemonte da domenica 27 dicembre - eowyn962010 : RT @gilardisil: Il #vaccino arriva in Italia in furgoncino e seguendo la “complessità” della narrazione casalina, gli fanno fare un viaggio… -