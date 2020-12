Arrestati per spaccio di eroina: rimessi in libertà dal giudice per un comico motivo (Di sabato 26 dicembre 2020) Erano stati catturati a Brescia per possesso e spaccio di questa potente droga, ma il giudice li ha liberati per una motivazione incredibile. Una storia che ha quasi del paradossale. La storia di una coppia di Brescia, fermata in possesso di circa 1 etto di eroina, ma stranamente subito scarcerati appena 48 ore dopo. Questa la motivazione del giudice per le indagini preliminari riguardo il rilascio dei due per la libertà: “È persuasivo che essi decidessero di incrementare la loro disponibilità per evitare di rimanere sforniti in un momento storico in cui è difficile spostarsi alla ricerca di spacciatori” LEGGI ANCHE >>> Io, una giudice popolare al Maxiprocesso: la storia vera dietro la fiction di Rai 1 LEGGI ANCHE >>> Legge salva suicidi: ... Leggi su chenews (Di sabato 26 dicembre 2020) Erano stati catturati a Brescia per possesso edi questa potente droga, ma illi ha liberati per una motivazione incredibile. Una storia che ha quasi del paradossale. La storia di una coppia di Brescia, fermata in possesso di circa 1 etto di, ma stranamente subito scarcerati appena 48 ore dopo. Questa la motivazione delper le indagini preliminari riguardo il rilascio dei due per la: “È persuasivo che essi decidessero di incrementare la loro disponibilità per evitare di rimanere sforniti in un momento storico in cui è difficile spostarsi alla ricerca di spacciatori” LEGGI ANCHE >>> Io, unapopolare al Maxiprocesso: la storia vera dietro la fiction di Rai 1 LEGGI ANCHE >>> Legge salva suicidi: ...

