Annunciati 14 Huawei e Honor con beta pubblica EMUI 11 a fine 2020

Leggi su optimagazine

(Di sabato 26 dicembre 2020) Arriva ancora una volta un annuncio particolarmente interessante per tutti coloro che si ritrovano con devicecandidati a ricevere l’aggiornamento impostato su11. Come tutti sanno, l’appuntamento per la distribuzione del pacchetto software nella sua versione stabile e definitiva è previsto entro ladel primo trimestre 2021, ma alcuni giorni fa parlando di20 abbiamo osservato che sul fronte dellaqualcosa si stia muovendo adesso. Facciamo chiarezza, dunque, sulle ultime notizie disponibili. I nuovi 14pronti per11 con laIn particolare, secondo le ultime novità riportate da...