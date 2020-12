Saronno, esce in bici per un allenamento di Natale: Alex Stella morto nello schianto (Di venerdì 25 dicembre 2020) È morto , il 42enne ciclista molto noto a Saronno è rimasto vittima di un incidente nella mattina di Natale tra Ceriano Laghetto, Saronno e Solaro. Era il proprietario del bar Noir di corso Italia. La ... Leggi su leggo (Di venerdì 25 dicembre 2020) È, il 42enne ciclista molto noto aè rimasto vittima di un incidente nella mattina ditra Ceriano Laghetto,e Solaro. Era il proprietario del bar Noir di corso Italia. La ...

SARONNO – Sono stati i vigili del fuoco del ... Poco prima delle 16 il conducente di una Bmw ha notato del fumo che usciva dal cofano mentre stava procedendo da corso Italia verso Uboldo.

Davide Rosio: "Pronti a nuovi e importanti traguardi”

Si è tenuta nella serata di martedì 15 dicembre 2020 l'assemblea ordinaria ed elettiva della Sezione AIA di Saronno. Presenti all'incontro ... incontro a trionfare è stato proprio il presidente ...

