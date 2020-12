Sanremo 2021, spettatori rinchiusi in una nave e tamponati – parla Dagospia (Di venerdì 25 dicembre 2020) L’indiscrezione di Dagospia parla chiaro: il pubblico di Sanremo rinchiuso e tamponi a tappetto per garantire massima sicurezza all’Ariston. Non smette di stupire e far parlare questo Sanremo 2021 che questa volta si svolgerà eccezionalmente a marzo, e non a febbraio, nella speranza che la situazione pandemica si sia risollevata almeno un po’. Dopo l’interminabile caso Morgan che continua L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di venerdì 25 dicembre 2020) L’indiscrezione dichiaro: il pubblico dirinchiuso e tamponi a tappetto per garantire massima sicurezza all’Ariston. Non smette di stupire e farre questoche questa volta si svolgerà eccezionalmente a marzo, e non a febbraio, nella speranza che la situazione pandemica si sia risollevata almeno un po’. Dopo l’interminabile caso Morgan che continua L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

RadioItalia : .@francescacheeks si prepara a un 2021 che si preannuncia molto importante! - ProtaLuciano : @Sanremo_2021 E pazzo Sanremo che marzo - Sanremo_2021 : RT @IlVeroUltimo: Il video della nuova canzone ‘7+3’ è su Youtube -> - Sanremo_2021 : Recensione #7+3 @IlVeroUltimo Torna in radio Nicolò dopo #22Settembre con un regalo alla propria madre Non proprio… - Manierosanero : ?????? I 400 che assisteranno al Festival di Sanremo potrebbero essere tenuti in 'bolla' e fatti uscire solo per la di… -